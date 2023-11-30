الفهيد لـ”الوئام”: أتوقع فوز الهلال في ديربي الرياض المرتقب

ينتظر عشاق الكرة السعودية، انطلاق صافرة البداية لديربي الرياض المثير بين فريق الهلال والنصر، على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الـ15 لبطولة دوري روشن.

مواجهة الهلال ضد النصر في ديربي الرياض سوف تشهد تواجد كتيبة مدججة بنجوم الساحرة المستديرة من جانب كلا الفريقين بعد الصفقات الكبيرة التي عقدتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حرب الصدارة

يمثل اللقاء فرصة للهلال كي يغرد بعيدًا في الصدارة، إذا ما فاز على النصر الوصيف والذي يبعد عنه بفارق أربع نقاط؛ أما بالنسبة للنصر فتعد تلك المباراة فرصة مثالية للاقتراب أكثر من الهلال والوصول إلى بعد نقطة واحدة منه واشتعال حرب الصدارة والمنافسة على اللقب.

في السياق توقع الكاتب الصحافي أحمد الفهيد، فوز فريق الهلال على نظيره النصر، رغم أن الفريقان متكافئان هجوميًا، ويملكان لاعبين كبار، وهدافين متمرسين، وفي الوسط لديهما خيارات متعددة ذات جودة فنية عالية، لكن الهلال يتفوق في حراسة المرمى وفي الدفاع.

ويرى أحمد الفهيد، في حديثه لـ"الوئام"، أن المرمى والدفاع يجعل كفة الأزرق راجحة، لكن هذا لا يلغي احتمال فوز النصر، لأن في الملعب تحدث أشياء كثيرة تتحكم في نتيجتها النهائية، والتي قد تكون سببًا في فوزه.

وفي سياق التوقعات وحال فوز النصر هل سيطالب الجمهور الهلالي بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس؟؛ في الإجابة يقول الفهيد: " بالطبع لا.. وإن فعلوا ذلك سيكون أمرًا عاطفيًا مرابطًا بمشاعر اللحظة، وغير عادل.. كيف تطالب بإقالة مدرب يتصدر بفريقه (في بطولة الدوري وبطولة آسيا) ولم يهزم الإ في هذه المباراة.. إن هُزم؟!.".

رونالدو وكتيبة الهلال

تزايدت الشكوك خلال الأيام الماضية، حول جاهزية كريستيانو رونالدو، نجم النصر، للمشاركة في الديربي أمام الهلال، بعد أن تعرض لإصابة في الرقبة أثناء مشاركته في تعادل النصر مع برسيبوليس الإيراني (0-0) الإثنين الماضي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا؛ فهل يخشى الهلاليين مشاركة رونالدو في هذه المباراة؟

يقول الكاتب الصحافي أحمد الفهيد، في حديثه لـ"الوئام"، من لا يخشى رونالدو؟!.. رونالدو بالنسبة لي هو الأفضل في العالم.. وتأثيره وأثره ما زال ملموسًا ويشاهده العالم أجمع. فهو هداف الدوري، وهو أهم لاعب في هجوم الأصفر، كما أن وجوده في تشكيلة النصر يشكل عبئًا على أي فريق يواجهه.. لكن في المقابل الهلال لديه أساطير ونجوم في اللعبة (أجانب ومحليين) ويصنعون الفوز بيسر وسهولة، لذلك هم بالنسبة للنصر خصم ثقيل جدًا، ومخيف أيضًا.

ويتفوق فريق الهلال في القيمة التسويقية على غريمة النصر بفارق 51.15 مليون يورو، وذلك قبل مواجهة الديربي المرتقبة بينهما، يوم الجمعة المقبل.

وتُقدر القيمة السوقية لفريق الهلال بنحو 233.75 مليون يورو، في المقابل تبلغ قيمة النصر 182.06 مليون يورو، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.