الإحصاء تُصدر نتائج مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصاءات الثقافة والترفيه في المملكة خلال الفترة من منتصف 2022 وحتى منتصف 2023 م.

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وقالت الهيئة في نشرتها عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن نسبة زيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية بلغت 80٪ من إجمالي سكان المملكة، بينما بلغت نسبة زيارة الأفراد لأحد أماكن الفعاليات أو الأنشطة الترفيهية 90% من إجمالي سكان المملكة.

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كما أفادت النشرة، أن نسبة الأفراد الذين حضروا الاحتفالات الوطنية بلغت 13%، فيما بلغت نسبة زيارة دور السينما 11%.

فيما بلغت نسبة الأفراد السعوديين الذين قاموا بزيارة أحد مواسم الترفيه السعودية 39%، بينما بلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الذين زاروا أحد مواسم الترفيه السعودية 36%.

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وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي في وقت الفراغ بلغت 23%، كما بلغت نسبة الأفراد ممن يمارسون كرة القدم وقت الفراغ 19%.

كما بلغت نسبة الأفراد الذين قرؤوا كتاباً واحدًا على الأقل خلال الـ 12 شهراً السابقة 37%، بينما بلغت نسبة قراءة الصحف 21%، ونسبة قراءة المجلات 7%.

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