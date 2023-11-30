ارتفاع حظوظ كريستيانو رونالدو في اللحاق بقمة الهلال

بات كريستيانو رونالدو، قائد النصر، قريبًا من المشاركة في مباراة الهلال المقرر لها غدًا الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

ويحل النصر ضيفًا على الهلال باستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن الجولة 15 من المسابقة.

وكان رونالدو أثار مخاوف النصر بعدما خرج مصابًا في رقبته خلال الشوط الثاني من مباراة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين الماضي.

لكن صحيفة "الرياضية" أشارت في عددها الصادر صباح اليوم الخميس أن رونالدو قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، للتعافي من كدمة الرقبة التي تعرض لها خلال مباراة بيرسبوليس.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو اليوم آخر حصة تدريبية للفريق قبل الديربي، بعدما أثبت تقرير للإسباني ديفيد ماركيز، مدير العيادة الطبية في النصر، قدرته على ذلك، مشيرةً إلى خضوعه أمس لجلسة علاجية مع الطبيب الإسباني، أعقبها أداؤه تمارين لياقية انفرادية في النادي الصحي.