أرتيتا: التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال “حلم تحقق”

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن مشاهدة فريقه يكتسح لانس الفرنسي بسداسية في دوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الـ16 كان بمثابة "حلم تحقق".

وتصدر أرسنال المجموعة الثانية قبل جولة من نهاية دور المجموعات بعدما فاز بسداسية نظيفة على منافسه الفرنسي.

وسجل كاي هافيرتز، وجابرييل جيسوس، وبوكايو ساكا، وجابرييل مارتينيلي، مارتين أوديجارد 5 أهداف في الشوط الأول، ثم أضاف جورجينيو الهدف السادس من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتحدث أرتيتا عن تصميم فريقه، والذي كان سببا رئيسيا في تحقيق النادي لانتصاره رقم مئة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا "كان حلما حقيقيا".

وأضاف، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية، "كانت لدينا الفرصة للتأهل. وبالفعل تأهلنا بطريقة مقنعة للغاية أمام فريق جيد للغاية. أظهر الفريق منذ البداية الكثير من الرغبة والتصميم للفوز بالمباراة".

وأكمل "من الرائع أن نكون قادرين على الفوز بهذه الطريقة. أظهرنا أن بإمكاننا عدم استقبال الأهداف على أرضنا وتسجيل الكثير وهو عامل إيجابي. اللاعبون بحاجة للاعتقاد أن بإمكاننا فعل هذا أمام المنافسين الكبار".