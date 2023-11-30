مسيرة إكسبو من المعرض العظيم في لندن حتى الرياض 2030

الوئام – خاص

مع بداية القرن العشرين أصبح لمعرض إكسبو الدولي أهمية كبرى وبدأت الدول تتسابق في تقديم تقنيات حديثة ومنتجات تساعد في تغيير شكل المستقبل وبدأ اهتمام الدول بالمشاركة بأجنحتها الوطنية يتزايد بشكل كبير.

ونستكمل فيما يلي ما بدأنها في الحلقة السابقة حول مسيرة معرض إكسبو على مدار أكثر من 35 نسخة منذ 1851 وحتى اليوم.

• بنما والمحيط الهادي 1915

استضافت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية المعرض العالمي لبنما والمحيط الهادي في عام 1915 وفي هذه النسخة تم الكشف عن أول مكالمة هاتفية عابرة للقارات، وقد استمع المشاركون لأشخاص يتحدثون من نيويورك على بعد 4800 كيلومتر، كما ظهر في قلب هذا المعرض برج الجواهر Tower of Jewels الذي بلغ ارتفاعه 435 قدما وغطته أكثر من 100000 قطعة من الجواهر.

• معرض برشلونة 1929

بالتزامن مع معرض إكسبو 1929 تم تشغيل أول خطوط المترو في مدينة برشلونة، وكان الجناح الألماني في هذا المعرض أكثر ما لفت الزوار حيث عكس جوانب مهمة من الفن المعماري الألماني في هذا الوقت حيث تم تفكيك الجناج وأعيد بناءه في الثمانيات من القرن الماضي.

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• الاهتمام بالمستقبل

في نسخة شيكاغو 1933 تم الاحتفاء بقرن من التقدم وبدأ العالم يتجه بتفكيره صوب المستقبل بعدما كان يركز على المخترعات والمنتجات كما أتيح للعالم تجربة سكاي رايد وهي عربات يبلغ ارتفاعها 191 مترًا وكانت معجزة بمقاييس هذا الزمان.

• معرض بروكسيل 1935

شهد معرض بروكسيل 1935 الكشف لأول مرة عن عطور لانكوم كما تم تقديم منتجات الشيكولاتة من مصنع كوت دور لأول مرة لزوار المعرض.

• معرض أساليب الحياة باريس 1937

أبرز ما تم عرضه في هذه النسخة هي لوحة بابلو بيكاسو المعروفة باسم غرنيكا والتي تجسد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى، كما شهدت باريس بناء العديد من المباني التاريخية في هذه الفترة لا يزال بعضها قائمًا حتى الآن.

• فجر يوم جديد

في 1939 استضافت نيويورك معرض إكسبو تحت شعار فجر يوم جديد وكانت هذه النسخة موعد انطلاق البث التلفزيوني لأول مرة في العالم، وكانت أولى المشاهد التي اطلع عليها العالم عبر شاشات التلفزيون الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت وهو يفتتح المعرض.

• إكسبو بروكسل 1958

في عام 1958 اطلع العالم لأول مرة على فاكس صاروخ الفضاء السوفيتي سبوتنيك، ونموذج محطة الطاقة النووية، كما تم الكشف عن الأتوميوم التي تمثل خلية الحديد المكعبة مُكبرة 165 مليار مرة والتي تعد أشهر معلم في أوروبا الحديثة.

• معرض القرن سياتل 1962

شهد إكسبو 1962 في سياتل الكشف عن Space Needle أو برج إبرة الفضاء وهو برج يبلغ ارتفاعه 185 مترا يوجد على قمته مطعم دوار، وتم استلهام تصميمه من الأجسام الفضائية الطائرة وجهاز تشغيل الاسطوانات الموسيقية القديمة.

• إكسبو مونتريال 1967

باستخدام مكعبات لعبة الليغو تم بناء المحمية 67 في معرض مونتريال 1967 حيث كانت نموذجًا لمجمع سكني متكامل يتكون من 158 وحدة.

• معرض أوساكا 1970

تم عرض هاتف الأحلام المستقبلي لأول في إكسبو 1970 في اليابان، كما شهد المعرض الكشف عن مجهر الإلكترون، بقدرة تكبير وصلت إلى 500000 ضعف، وكذلك قطار فائق السرعة يقطع مسافة تصل 500 كم في الساعة.

• الوعي البيئي في إكسبو سبوكان

كانت نسخة المعرض التي أقيمت عام 1974 هي أول نسخة من المعرض الدولي التي يتم فيها نشر الوعي البيئي، واكتست جنبات المعرض باللون الأخضر وتسابق العارضون في تقديم منتجات تحمي البيئة وكان أهم المعروضات سيارة إكس بي-883 من جنرال موتورز الأمريكية التي جاءت لأول مرة بمحرك هجين.

• المدن العائمة في إكسبو 1975

شكلت نسخة 1975 من المعرض التي أقيمت في مدينة أوكيناوا بداية الاهتمام العالمي بالمدن العائمة، حيث تم الكشف عن مدينة أكوابوليس،على مساحة 10 آلاف متر مربع شبه مغمورة بالماء بالكامل.

• إكسبو 1982 في نوكسفيل

في مدينة نوكسفيل الأمريكية اطلع العالم لأول مرة على أول شاشة تعمل باللمس تحت اسم أكوتاتش في تطور لافت لصناعة الحواسيب التي ظلت لسنوات تعمل بلوحة المفاتيح التقليدية.

• معرض هانوفر 2000

اعتبارًا من عام 2000 حافظ المعرض على دورية انعقاده كل 5 سنوات وشهدت هذه النسخة مجموعىة هائلة من السيارات الكهربائية الألمانية التي صنعتها شركة BMW بمحرك قوته 750 حصانًا.

• معرض آيشي 2005

كانت آيشي اليابانية مقر المعرض الذي شهد لأول مرة ظهور شاشات العرض فائقة الجودة HD إضافة إلى العديد من المبتكرات.

• إكسبو شنغهاي 2010

كان موقع إكسبو شنغهاي 2010 أكبر مساحة في تاريخ المعرض على الإطلاق حيث جاء على مساحة 523 ألف متر، من الفعاليات وقد شهد أكبر حضور دولي على الإطلاق بما يعادل 73.5 مليون زائر.

• إكسبو ميلان 2015

استلهم إكسبو 2015 في ميلان تصمميه من الحضارة الرومانية القديمة وأعاد تعريف الزوار بها مرة أخرى ولا تزال آثار هذه العمارة موجودة في العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وغيرها.

• إكسبو دبي 2020

كانت الإمارات هي الدول العربية والإسلامية الوحيدة التي نالت شرف استضافة إكسبو وبالرغم من أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل المعرض إلا أن دبي نجحت بشكل منقطع النظير في لفت أنظار العالم ببراعة التصميمات وعدد الحضور الكبير للفعاليات.

• إكسبو أوساكا 2025

سيعود المعرض إلى اليابان مجددًا في 2025 والذي يركز على ابتكارات تساعد في تحسين مستقبل العالم، ومن المتوقع أن يجذب المعرض قرابة 30 مليون زائر من داخل اليابان وخارجها.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها اليابان إكسبو بعد نسخة عامي 1970 و1990.

• إكسبو الرياض 2030

سيكون العالم على موعد مع نسخة استثنائية من إكسبو في الرياض 2030 حيث سيكسر المعرض الأرقام القياسية سواء من حيث مساحة الفعاليات أو عدد المشاركين.

وإن كان إكسبو شنغهاي 2010 الأكبر من حيث مساحة العرض والتي بلغت 523 ألف متر فإن إكسبو الرياض سيقام على 6 مليون متر مربع.

أما عدد الحضور من المتوقع أن يصل إلى 40 مليون شخص إضافة إلى مليار زيارة افتراضية لموقع الفعاليات.

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