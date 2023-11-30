الجولة 15 من دوري روشن بعنوان “الرياض إكسبو 2030”

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إطلاق مسمى جولة "الرياض إكسبو 2030" على الجولة رقم 15 من دوري روشن للمحترفين، حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".

يأتي ذلك بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، العاصمة السعودية، خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات جولة "الرياض إكسبو 3030" مساء اليوم الخميس، وتمتد حتى بعد غدٍ السبت.

مواعيد مباريات الجولة 15 من دوري روشن

الخميس 30 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرياض والحزم.

الساعة 06:00 مساءً.. أبها الأهلي.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والخليج.

الجمعة 1 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء وضمك.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والنصر.

السبت 2 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الفتح والطائي.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والاتفاق.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والتعاون.

الساعة 09:00 مساءً.. الرائد والوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة كاملة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.