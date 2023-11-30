انتخاب النائب العام رئيسًا لجمعية النواب العموم العرب

انتخبت جمعية النواب العموم العرب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيسًا للجمعية في الفترة الرئاسية القادمة.

وترأس الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد أمس الأربعاء، في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، والذي تم خلاله إعلان انتخاب معاليه بالرئاسة.

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وبهذه المناسبة ألقى المعجب كلمة قال خلالها، إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في ضوء التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة على أتم الاستعداد لتعزيز الدعم وتسهيل الأعمال المشتركة و لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار عمل عربي تكاملي ومشترك لمسيرة التعاون العدلي الجزائي وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المستحدثة وتطوير البيئة التشريعية، لتتمتع هذه المنظومة بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.

ووجه الشكر إلى أعضاء الجمعية على ثقتهم في النيابة العامة في المملكة وانتخابه رئيساً للجمعية، مؤكداً على أن التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء سينعكس بشكل إيجابي على عملها القضائي والجزائي.

الجدير بالذكر أن السعودية ممثلة في النيابة العامة تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019م، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة.