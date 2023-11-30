كريستيانو رونالدو يؤكد جاهزيته لمباراة الهلال

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جاهزيته لمباراة الهلال في ديربي الرياض ضمن الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم الخميس أن رونالدو عاد إلى تدريبات النصر، وشارك مع الفريق الأصفر في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتدرب فيها رونالدو مع لاعبي النصر بشكل طبيعي منذ مباراة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكان رونالدو حضر إلى مقر النصر أمس الأربعاء وأجرى بعض التمارين الاسترجاعية دون المشاركة مع الفريق في التدريبات.

وكان الدون أثار الشكوك حول مشاركته في قمة الهلال بعد خروجه مصابًا في الشوط الثاني من مباراة بيرسبوليس، التي جرت مساء الإثنين الماضي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفًا على الهلال غدًا الجمعة في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي.