السعودية تتقدم في تصنيف “فيفا” لشهر نوفمبر

تقدم منتخب السعودية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات عن شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن "فيفا" اليوم الخميس عن التصنيف الجديد للمنتخبات خلال شهر نوفمبر، وشهد التصنيف تقدم المنتخب السعودي مركزًا واحدًا.

وبات الأخضر السعودي في المركز الـ56 عالميًا، بعد أن كان في المركز 57 في أكتوبر الماضي.

وجاء تقدم المنتخب السعودي نتيجة انتصاره في مباراتين لعبهما خلال الشهر، على حساب باكستان برباعية نظيفة، والأردن بهدفين دون رد ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحتل منتخب السعودية المركز الخامس على مستوى آسيا، بعد كل من اليابان (17 عالميًا)، وإيران (21 عالميًا)، وكوريا الجنوبية (23 عالميًا)، وأستراليا (25 عالميًا).