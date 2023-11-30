“هيئة النقل” تدعو مُلّاك القوارب التي لم تُبحر منذ 356 يومًا في عسير لمراجعتها خلال شهر

دعت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة عسير الذين لم تُبحر قواربهم منذ 356 يومًا، إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال 30 يومًا.

وحددت الهيئة العامة للنقل، في بيانها تلك المدة التي تبدأ اعتبارًا من الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 3 ديسمبر 2023م.

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وأشارت إلى أنه وفق معلومات توعوية ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة تمتد لشهر، حيث تبدأ من 3 ديسمبر من العام الجاري، حتى 31 ديسمبر 2023، موضحةً أنه في حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية.