“سار” توقع عقدًا لنقل السيارات بهدف التوسع في تقديم خدمات وحلول النقل

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" اليوم الخميس، عن توقيع عقدًا يمتد لـ 4 أعوام، مع شركة الجبر لنقل آلاف السيارات سنويًا عبر القطارات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ساحة التخزين والتوزيع بوسط الدمام، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف.

ويساهم في خفض نسب الأضرار المرتبطة بنقل ومناولة السيارات الجديدة، وتخفيف ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبدالعزيز، إضافة إلى رفع مستويات السلامة على الطرقات وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.

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ويعدّ هذا العقد الأول من نوعه لنقل السيارات عن طريق الخطوط الحديدية في السعودية، ويأتي كجزء من إستراتيجية "سار" الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء.

ويعكس العقد الجديد التزام الخطوط الحديدية السعودية بتقديم حلول مستدامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لمختلف شرائح العملاء، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، إضافة لمستهدفات مبادرات المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال إزالة الآلاف من رحلات الشاحنات عن طرقات المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية تمثل لحظة فارقة في المسار نحو تحقيق الرؤية الإستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، متطلعاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.

وأضاف المالك في كلمته: "إننا نخطو خطوة كبيرة من خلال هذه الاتفاقية، عبر التوسع والتنوع في الخدمات المقدمة لعملائنا، إلى تقديم حلول نقل لوجستية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستويات السلامة المرورية، ما يعكس التزامنا التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة".