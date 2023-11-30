“مباراة تاريخية”.. ماذا يدور في أذهان جماهير الهلال والنصر قبل ديربي الرياض؟

لا صوت يعلو فوق صوت ديربي الرياض، الذي يجمع الهلال وغريمه النصر في الجولة 15 من الدوري السعودي "دوري روشن للمحترفين"، التي تحمل اسم "جولة الرياض إكسبو 3030".

الكل عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يتحدث عن المباراة، وتوقعاته للنتيجة، خصوصًا أنها مباراة تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على صدارة المسابقة في الفترة المقبلة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا برصيد 34 نقطة.

فوز الهلال يعني ابتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط كاملة، ما يمنحه أريحية في الفترة المقبلة، بينما انتصار النصر يعني اشتعال المنافسة بحيث سيتقلص الفارق بين الغريمين إلى نقطة واحدة، وبالتالي يبقى "الزعيم" مهددًا بالتراجع في الجولات المقبلة.

بينما سيبقي التعادل الموقف كما هو، ما يعني أن الهلال سيكون مستفيدًا بشكل أكبر من منافسه.

وأمام هذه الاحتمالات الثلاثة، أدلى مشجعو الهلال والنصر بتوقعاتهم حول المباراة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال حساب يحمل اسم "عبدالله"، "الله يكفينا شر الحكم بس، والا الهلال فريق ضعيف وصغير، يارب الفرحه نصراويه".

من جانبه، كتب حساب يحمل اسم "حسن الناقور"، "هلالية بإذن الله".

وبدا مشجعو الهلال واثقون من فوز الأزرق، حيث كتب حساب يحمل اسم "مروان العنزي"، "فوز هلالي بإذن الله"، فيما كتبت "غادة"، "الكل يدري أنه بيفوز الهلال ليش مسوين تشويق".

في المقابل رد مشجعو النصر بثقة مشابهة، حين قال "جاسم حسن"، "يا رب توفق نصرنا، كبير الرياض"، فيما قال حساب يحمل اسم “charming”، "بعيد عن الميول مباراة تاريخية، مباراة قوية، مباراة الحدث والشهر، والله يوفق النصر يارب".