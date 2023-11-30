منتدى جازان للاستثمار 2023.. اتفاقيات مليارية ومبادرات استثمارية واعدة

برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ انطقلت أمس، فعاليات منتدى جازان للاستثمار 2023.

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وعلى مدار يومين، تتواصل أعمال المنتدى في ظل حضور متميز من الهيئات والجهات الحكومية والخاصة والشركات المحلية والأجنبية، حيث تبرز أهمية المنتدى في التعريف بالفرص الاستثمارية والميزات الاقتصادية في القطاع اللوجيستي الصناعي والزراعي والتجاري التي تزخر بها جازان، فضلًا عن الميزات النسبية المتمثلة في تنوع المنطقة البيئي والمناخي والتراثي والسياحي.

ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة والهادفة لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تشمل فعاليات الملتقى؛ عقد عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من ورش عمل متخصصة، بالإضافة عن معرض .

وتمحورت الورش المنعقدة على هامش المنتدى حول تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بجازان من الاستثمار بمجالات التراث، ودور صندوق جازان للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات تحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى دور الجمعيات التعاونية بجازان في دعم الاستثمار الجماعي.

وأكد أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أن منتدى الاستثمار 2023م، يسعى ليكون منصة لاستقطاب استثمارات مباشرة ونوعية للمنطقة وأداة للتواصل مع الجهات المعنية لزيادة تحسين بيئة العمل وإيجاد شراكات استراتيجية واستثمارية لنمو شامل وتنمية مستدامة بمنطقة جازان.

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من جانبه أوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، أن منتدى جازان للاستثمار 2023 يمثل خطوة نحو تطويرِ وتعزيزِ النمو الاقتصادي في المنطقة، وفرصة قيمة لتسليط الضوء على المشاريعِ والاستثمارات المتعلقة بها، كذلك جذب وتأسيسِ بِنية تحتية سياحيٍة متينة تمهد لواقعٍ سياحيِ جديد ومتطورٍ في منطقة جازان، بالتعاون والتكاملِ مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاعِ الخاص.

كما أوضح مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، خلال المنتدى، أن وزارة الاستثمار قامت بتطوير قرابة 76 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات التنافسية بالمنطقة أبرزها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات بقيمة تقدّر بأكثر من 27 مليار ريال.

أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة بالمنتدى

وخلال اليوم الأول للمنتدى، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين العديد من الهيئات والشركات المحلية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 32 مليار ريال، وتوفر أكثر من 7 آلاف وظيفة وجاء أبرزها:

- اتفاقيات مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية جبين، بمبلغ يتجاوز 600 مليون ريال، لبناء مجمع متعدد الاستخدامات، ومجمع بنوك، ومركز حوالات بنكية، وسكن العمالة، وبناء فندقين من فئتي 5 نجوم و3 نجوم.

- اتفاقية استثمارية مع شركة القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة، لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية، على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، باستثمارات تتجاوز 22 مليار ريال، توفر 2500 وظيفة.

- اتفاقية مع شركة وانق كانغ الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول الكهروضوئي.

- اتفاقية مع شركة كا كاي لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية باستثمارات مليار ريال.

- إطلاق صندوق مناف العقاري باستتثمارات 400 مليون ريال.



- اتفاقية مع شركة أنتاب الصناعية القابضة لإنشاء مصنع إنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك باستثمارات 356 مليون ريال.

-اتفاقيتين مع مصنع السد الحديثة للمشروبات بقيمة 40 مليون ريال.

-اتفاقية مع شركة عمق البحري للصناعة بقيمة 15 مليون ريال.

- اتفاقية بين المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان والشركة السعودية للقهوة لصناعة البن في منطقة جازان، وشركة لجام.

- مذكرة تفاعم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتطوير السياحة الساحلية

- اتفاقية تعاون بين جامعة جازان والشركة السعودية للقهوة، في المجالات البحثية، والتدريبية، والتطويرية، وتطوير ودعم آليات البحث العلمي.

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