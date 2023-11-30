وزير الدفاع يبحث مع المبعوث الأممي لليمن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية

اجتمع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم الخميس، في الرياض، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، استعرض خلال اللقاء جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته.

وأشارت إلى أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، حضرا اللقاء.

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ومن الجانب الأممي، حضرت المساعدة الخاصة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لينيا لوكوود هينيكس، ومسؤول أول للشؤون السياسية روكسانة بازركان، ومستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أبريل ألي.