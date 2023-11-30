“الصحة العالمية” تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالملاريا في عام 2022 إلى 249 مليون حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن هناك 249 مليون حالة ملاريا على مستوى العالم، في عام 2022، وهو ما يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 233 مليون حالة في عام 2019.

وقال تقرير صدر اليوم الخميس، عن منظمة الصحة العالمية إن الاستجابة العالمية للملاريا واجهتةعددًا متزايدًا من التحديات، مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية، والأزمات الإنسانية، ونقص الموارد، وتغير المناخ، والتأخر في برامج مكافحة الملاريا والاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

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وأشارت الصحة العالمية في تقريرها إلى أنه على الرغم من توسيع نطاق الوصول إلى الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية للوقاية من الملاريا، فإن المزيد من الناس يصابون بالمرض.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والملاريا، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار يمكن أن تؤثر على سلوك وبقاء بعوضة الأنوفيلة الحاملة للملاريا.

وأشار إلى أنه يمكن للظواهر الجوية، مثل موجات الحر والفيضانات، أن تؤثر بشكل مباشر على انتقال المرض، وقد أدت الفيضانات في باكستان في عام 2022 إلى زيادة حالات الملاريا في البلاد بمقدار خمسة أضعاف.

بدوره، قال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن تغير المناخ يشكل خطرًا كبيرًا على التقدم في مكافحة الملاريا، مشيرًا إلى أن الاستجابة المستمرة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها.

الجدير بالذكر أنه الصعيد العالمي، كانت هناك خمس حالات إصابة إضافية بالملاريا في عام 2022 بالعام الذي سبقه، وتحملت خمسة بلدان العبء الأكبر من هذه الزيادة أكبرها باكستان التي سجلت 2,6 مليون حالة إصابة مقارنة بنصف مليون حالة في 2021، كما سجلت زيادات كبيرة في الإصابات في إثيوبيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وأوغندا.