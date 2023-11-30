أوبك+ تحدد موعدا لاجتماعها المقبل في يونيو 2024

حددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن مجموعة "أوبك+"، ستجتمع مجددا في يونيو 2024.

واتفقت أوبك+ على تخفيض بأكثر من 1.5 مليون ب/ي في الربع الأول 2024 كخفض إضافي طوعي.

وأكدت مصادر أن كل دولة ستعلن على حدة عن تخفيضاتها الجديدة في الربع الأول 2024.

في السياق، تلقت البرازيل، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم، دعوة للانضمام الى "أوبك بلاس" اعتبارا من السنة المقبلة.

وأكد المصدران أنه من المتوقع أن تقبل البرازيل الدعوة، وذلك في أعقاب مشاركتهما الخميس في الاجتماع الوزاري للتحالف الذين يضم الدول الـ13 المنضوية ضمن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وأبرزها السعودية، و10 دول منتجة شريكة لها أبرزها روسيا.