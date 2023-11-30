مدير الملف الفني لإكسبو الرياض 2030: مقر المعرض سيكون جاهزا في 2028

أكد مدير الملف الفني لإكسبو الرياض 2030، عبدالعزيز الغنام، أن المملكة العربية السعودية استفادت من تجارب الدول الأخرى في تنظيم معارض إكسبو، وحرصت على نقل ثقافات 120 دولة في موقع واحد، مشيرا إلى أن مقر المعرض سيكون جاهزا في العام 2028.

وأضاف الغنام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إكسبو الرياض 2030 سيكون معرضا غير مسبوق عن نظرائه السابقين، مؤكدا أن اختيار الموقع في الرياض جاء بعد دراسات كبيرة، ويمثل منطقة استراتيجية في قلب العاصمة، ما يجعل هناك مساحة كبيرة للزائرين التجول والتنقل لتفقد مشروعات المملكة.

فاز ملف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، فيما وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخطوة بأنها تأتي "ترسيخًا لدور المملكة الريادي والمحوري".