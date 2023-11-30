قلعة ديزني.. عالم من الخيال والمتعة في موسم الرياض 2023

تشهد منطقة قلعة ديزني (Disney castle) إقبالاً كبيراً من العائلات، والتي تأتي كجزء من فعاليات موسم الرياض 2023 العالمية، وهي إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي التي تجذب أفضل الوجهات الترفيهية.

تتضمن فعاليات القلعة التي بنيت على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع حفلًا يقام كل ليلة لمدة 20 دقيقة، بالإضافة إلى عرض فيلم "إنكانتو" وزيارة منزله الشهير، واستكشاف غابة "فروزن" السحرية وتجربة كهف العجائب.

تشمل فعاليات القلعة أيضًا عروض طبول "الجيمبا" المستوحاة من فيلم الملك الأسد، واستكشاف عالم البحار مع شخصية "آيريل" حورية البحر، بالإضافة إلى فرصة الحصول على منتجات ديزني الحصرية والتقاط صور تذكارية في عوالم ديزني ذا كاسل.

ويعيش زوار المنطقة تجربة ممتعة تستغرق حوالي 90 دقيقة مليئة بالمتعة والحماس من خلال العروض التي تأخذهم في رحلة مشوقة عبر عوالم ديزني الكرتونية الشهيرة.

وفي المهرجان العائلي الاستثنائي لديزني، يتم الاحتفال بأشهر أفلام الرسوم المتحركة من خلال عروض تفاعلية أمام خشبة المسرح في القلعة الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 30 مترًا.