المملكة تدشن مشروعا طبيا لجراحة القلب بالمناظير للبالغين في موريتانيا

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا طبيًا تطوعيًا في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، حيث يستهدف جراحة القلب بالمناظير للبالغين.

استمر هذا المشروع على مدى الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023م، وشهد مشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

تمكن الفريق الطبي التطوعي الذي يتبع للمركز من إجراء 3 عمليات جراحية نوعية، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة من المناظير والروبوت المتطورة في مجال جراحة القلب.

يأتي هذا الجهد في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتقديم الرعاية الطبية الرفيعة المستوى للمحتاجين والمرضى في مختلف أرجاء العالم.

ويعد هذا المشروع استمرارًا للجهود الإنسانية والمشاريع الطبية التطوعية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال جراحة القلب، والتي تعتبر جزءًا من مساهمات المملكة في دعم وتعزيز الرعاية الصحية العالمية.