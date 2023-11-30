باحث تاريخي: النصر هيمن على الديربي خلال الستينيات والسبعينيات.. وبالتسعينيات بدأت هيمنة الهلال

قال الباحث في التاريخ منصور العساف، إن معظم الجماهير كانت تحضر باللباس الوطني وفي عام ١٩٨٤ تغيّر الحال، مشيرًا إلى أن ملعب "الصايغ" كان يعتبر خارج الرياض والجماهير يأتون إليه بالدراجات واللوري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية": "في فترة آخر الستينيات والسبعينيات كان النصر مهيمنا في مباريات الديربي وبالتسعينات بدأت هيمنة الهلال".

وتحدث عن كأس العالم، موضحا أن المدرب ريفالينو تحدث مع الهلايين أثناء كأس العالم واتفقوا على راتب يصل إلى 60 ألف ريال شهريا وهذا المبلغ كان يفوق ميزانية نادي الهلال حينها.

وعن ماجد عبد الله، قال: "كان يستطيع تحقيق لقب هداف الدوري لأكثر من 10 مرات ولكن الإصابات حالت دون ذلك".