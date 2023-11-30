غداً .. الهلال والنصر في قمة الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030”

يترقب عشاق كرة القدم العربية، المواجهة المرتقبة بين العملاقين الهلال والنصر، مساء الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن.

ويعتبر ديربي الرياض، أحد أقوى الديربيات العربية، لما يمتلكه من زخم إعلامي وجماهيري كبير، خاصة أن المباراة تضم نجوما عالميين، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في "العالمي" ساديو ماني وتاليسكا وبروزوفيتش، وعلى الجانب الآخر ميتروفيش في صفوف "الزعيم"، بجانب روبن نيفيز والحارس المغربي ياسين يونو.

فنيا، ستكون المواجهة المنتظرة مهمة جدا في مشوار الفريقين لحصد لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتربع الهلال على قمة الترتيب برصيد 38 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 2، فيما يحتل النصر الوصافة بفارق 4 نقاط، إذ حصد 34 نقطة، محققاً الفوز في 11 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر في مناسبتين.

ويسعى الهلال للفوز على النصر من أجل الثأر بعد المواجهة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة العربية، وفاز النصر وقتها بهدفين مقابل هدف، ورغم النقص العددي في صفوف "العالمي" لكن رونالدو قاده لفوز صعب وتاريخي.

كما تسعى كتيبة المدرب جيسوس للفوز في الديربي من أجل توسيع الفارق بجدول ترتيب روشن، حيث سيصل رصيده إلى 41 نقطة، ويوسع الفارق مع ملاحقه النصر الذي سيظل عند 34 نقطة.

أما النصر فيسعى بالطبع للفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة على أمل خطف الصدارة في الجولات المقبلة.