الهلال والنصر يتوجان بذهبيتي كرة الطائرة في دورة الألعاب السعودية 2023

توّج الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق الهلال بذهبية كرة الطائرة لدورة الألعاب السعودية 2023، بعد فوزه على نظيره الأهلي صاحب الميدالية الفضية، بثلاثة أشواط مقابل شوط، خلال مواجهتهما اليوم في المباراة النهائية على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وفي مباراة كرة الطائرة للسيدات، توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق النصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب، بعد الفوز على الهلال صاحب الميدالية الفضية بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي منافسات ألعاب القوى، حصد لاعب الهلال محمد تولو ذهبية رمي الجلة، ونال لاعب الصفا علي المبارك الميدالية الفضية، وحصل لاعب الهلال خالد كيدالله على البرونزية، وحقق حسين آل حزام لاعب الهلال ذهبية القفز بالزانة، تلاه لاعب مضر هاشم الشرفا بالفضية، وحصد لاعب الصفا محسن الدبوس على البرونزية.

وفاز لاعب النور علي آل عبدالغني بذهبية رمي الرمح، ولاعب العدالة مرتضى الحمد الفضية، فيما حصل زميله وليد الحمد على البرونزية.

وحسم لاعب الهلال رائد الجدعاني ذهبية سباق 1500 متر، تلاه بالفضية لاعب الصفا فايز السبيعي، وأحرز لاعب الهلال محمد شيواي البرونزية.

وفي سباق 110 أمتار حواجز، حصد لاعب الخليج عيسى جراح الميدالية الذهبية، ولاعب الأهلي محمد الجدعاني الفضية، فيما حصل لاعب الصفا باقر آل جمعة على البرونزية.

وحسم لاعب الأهلي علي ماس ذهبية سباق 100 متر، تلاه لاعب الهلال عبدالله محمد بالفضية، وحصد البرونزية لاعب طبرجل عبدالعزيز عطافي.

وفي فئة الشباب، أحرز لاعب الأهلي هتان مجرشي الميدالية الذهبية لسباق 100 متر، وحصد لاعب بيشة بداح البيشي الفضية، فيما حصل لاعب الصفا علي آل توفيق على البرونزية.