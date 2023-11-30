دورة الألعاب السعودية: كامل يحقق ذهبية الكارتينج.. ولاعبا الابتسام آل مبيريك وآل انتيف يحصدان ذهبية الجمباز

توّج الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بمنافسات الكارتينج ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، التي أقيمت في ميدان ديراب، حيث اقتنص عبدالله كامل الميدالية الذهبية، فيما نال الأمير سعود بن معتصم الميدالية الفضية، وحصل خالد الزايد على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الجمباز، حصد لاعب الابتسام علي آل مبيريك ذهبية الحلق، ونال لاعب الاتحاد ناصر السميري الفضية، وحصل لاعب الابتسام حسن آل مويس على البرونزية.

وحقق لاعب الابتسام كاظم آل انتيف ذهبية حصان الحلق، فيما حصد زميله حبيب الصويلح الفضية، ونال البرونزية عبدالكريم المر لاعب الاتحاد، فيما حصد ذهبية الأرضي، لاعب الاتحاد عبدالعزيز الجهني، ونال لاعب الابتسام جعفر الصائغ الفضية، وحسم لاعب الاتحاد مناف العمري البرونزية.

وفي فئة الشباب للملاكمة، أحرز لاعب الأهلي إبراهيم الجهني ذهبية وزن 48 كجم، تلاه بالفضية لاعب الشباب مهند مجرشي، وحصل لاعب الهلال عبدالمجيد الزهراني ولاعب الوحدة أحمد سامر الشاوي على البرونزية، كما حسم لاعب "فيد" فواز اللهيبي ذهبية وزن 57 كجم، تلاه لاعب الشباب عادل المطيري بالفضية، وحصل لاعب الأهلي يزن الغامدي ولاعب الشباب حمد أزيبي على البرونزية.

وحصد لاعب الدرعية ماجد مجاهد ذهبية وزن 67 كجم، تلاه لاعب الأهلي عبدالعزيز العيسى بالفضية، وحصل لاعب الاتحاد محمد السوق وسعود سقطي لاعب الشباب على البرونزية، فيما حسم يوسف الياس لاعب الاتحاد ذهبية وزن 80 كجم، تلاه لاعب الأهلي فراس سالم بالفضية، وحصل محمد الأحمد لاعب الوحدة وفراس الوهيد لاعب الشعلة على البرونزية.

وفي ملاكمة السيدات، توجت لاعبة الشباب سارة الشهراني بذهبية وزن 50 كجم، تلتها لاعبة الترجي كلثوم حنتول بالفضية، وحصلت لاعبة الأهلي حلا الرشيدي ويارا العمري لاعبة الشباب على البرونزية، وحسمت لاعبة العروبة ماجدة الضالعي ذهبية وزن 57 كجم، تلتها لاعبة الرياض رغد النعيمي بالفضية، وحصلت حنان السبيعي لاعبة الشباب وندى الميمني لاعبة الاتحاد على البرونزية.

من جهته انتزع لاعب الهلال عبدالرحمن مصطفى الميدالية الذهبية في منافسات الاسكواش، وحصل محمد آل نصفان لاعب الصفا على الفضية، وحصد لاعب الهلال عبدالعزيز أبورقة الميدالية البرونزية.