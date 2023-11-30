مدمرة أمريكية تسقط طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس إسقاط المدمرة "يو إس إس كارني" طائرة من دون طيار في منطقة البحر الأحمر.

وأفادت صفحة القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس (تويتر سابقا)، بأنه "في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت صنعاء، أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة أرلي بيرك يو إس إس كارني ( دي جي 64) طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز (كيه أيه أس-04) في منطقة البحر الأحمر أطلقت من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "كانت الطائرة متجهة نحو المدمرة يو إس إس كارني الأمريكية وقت إسقاطها، حيث كانت المدمرة ترافق سفناً أمريكية أخرى تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة. ولم تكن هناك أي أضرار أو إصابات لأي من السفن خلال هذا الحادث".