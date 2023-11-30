ليفربول يهزم لاسك برباعية نظيفة.. وصلاح يصل للهدف 199

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث للفريق عن طريق ركلة جزاء في شباك لاسك لينز، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 199 مع ليفربول الإنجليزي خلال جميع المسابقات.

ويتقدم ليفربول على لاسك برباعية نظيفة، في المباراة المقامة الآن من المجموعة الخامسة، التي يتصدرها ليفربول، فيما يحتل الآخر المركز الرابع