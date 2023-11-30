الحياة الفطرية: عدد المحميات الحالي 36 والمستهدف حتى عام 2030 أكثر من 100

يقود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهود التوسّع في المناطق المحمية للوصول إلى 30% من مساحة المملكة، إذ تلعب المناطق المحمية دورًا مهمًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة.

وكشف المركز الوطني في "إنفوجرافيك" نشره على حسابه في منصة "إكس"، عن وصول عدد المحميات الحالي في عام 2023 م 36 محمية، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 محمية في عام 2030 م.

وأشار إلى أن نسبة مساحة المناطق المحمية البرية عام 2017 بلغت 4.56% محمية برية، وارتفعت إلى 18.1% في 2023، وكانت نسبة المناطق المحمية البحرية 3.76% في 2017، لتصل إلى 6.48% في عام 2023.