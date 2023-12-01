ضربة دفاعية للنصر قبل ديربي الهلال

تلقى فريق النصر ضربة دفاعية قبل الديربي المنتظر أمام منافسه الهلال في دوري روشن السعودي.

ويحل النصر ضيفا على الهلال مساء اليوم الجمعة باستاد "الملك فهد الدولي" في العاصمة السعودية الرياض، في قمة منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر تلقى صدمة بإصابة المدافع الدولي عبدالإله العمري.

وأوضحت أن عبدالإله العمري تعرض للإصابة على مستوى الصدر، ليتأكد غيابه عن المباراة بشكل رسمي.

ويعتبر العمري ركيزة أساسية في دفاع النصر يعتمد عليها المدرب البرتغالي لويس كاسترو بجانب الإسباني إيمريك لابورت.

يذكر أن النصر يحتل وصافة الترتيب في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط كاملة خلف الهلال المتصدر.