رياض محرز يكشف سر سداسية الأهلي في شباك أبها

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أبها 6 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

واختتم رياض محرز مهرجان أهداف الأهلي بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وذلك بعد تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول.

ويعد محرز اللاعب الأكثر مساهمة في صفوف الأهلي هذا الموسم، بعدما أسهم في 13 هدفا، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وقال محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق قدم بداية جيدة للغاية تمكن من خلالها من حسم اللقاء مبكرًا، مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ينقص الفريق في المباريات الأخيرة.

ولفت محرز إلى أن هناك العديد من الإيجابيات التي تحققت اليوم من أبرزها الخروج بشباك نظيفة، وهو ما يجب البناء عليه في المباريات القادمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.