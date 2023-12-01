رياض محرز يكشف سر سداسية الأهلي في شباك أبها

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم فريق الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أبها 6 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.
واختتم رياض محرز مهرجان أهداف الأهلي بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وذلك بعد تسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول.
ويعد محرز اللاعب الأكثر مساهمة في صفوف الأهلي هذا الموسم، بعدما أسهم في 13 هدفا، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.
هدددددف!⚽
رياض محرز.. وسادس أهداف الأهلي ⚽🔥
أبها 0 × 6 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/fdcJRpfz0e
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
وقال محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق قدم بداية جيدة للغاية تمكن من خلالها من حسم اللقاء مبكرًا، مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ينقص الفريق في المباريات الأخيرة.
ولفت محرز إلى أن هناك العديد من الإيجابيات التي تحققت اليوم من أبرزها الخروج بشباك نظيفة، وهو ما يجب البناء عليه في المباريات القادمة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
" ما كان ينقصنا إنهاء المباريات من البداية وهذا ما حدث اليوم، والأفضل عدم استقبال أهداف "
رياض محرز - لاعب #الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/6RxnjFZF38
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023