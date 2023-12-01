نهائي أوروبي خالص.. حلم كأس العالم للناشئين يغازل ألمانيا وفرنسا

يتطلع منتخبا ألمانيا وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، حينما يلتقيان في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة حاليا في إندونيسيا، غدا السبت.

ويعد هذا هو النهائي الثاني في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1985, الذي يجرى بين منتخبين أوروبيين، بعد نسخة عام 2017، التي جرت بالهند، حيث أقيمت المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا آنذاك.

ويطمح المنتخب الفرنسي للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بالبطولة عام 2001 في ترينداد وتوباجو، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب نيجيريا في النهائي الوحيد، الذي خاضه منتخب (الديوك) في تاريخه بمونديال الناشئين.

وبدأ منتخب فرنسا، الذي شارك في مونديال الناشئين للمرة الثامنة في تاريخه، مشواره في البطولة بحصوله على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات للمسابقة، عن جدارة واستحقاق.

وحقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة في المجموعة، بانتصاره في جميع لقاءاته الثلاثة، حيث تغلب 3 / صفر على بوركينا فاسو في الجولة الأولى، ثم فاز 1 / صفر على كوريا الجنوبية بالجولة الثانية، ليختتم لقاءاته في دور المجموعات بالفوز 3 / صفر على الولايات المتحدة.

واجتاز منتخب فرنسا عقبة نظيره السنغالي بصعوبة بالغة في دور الـ16، حيث استعان بركلات الترجيح للعبور إلى دور الثمانية، بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشق الفرنسيون طريقهم نحو الدور قبل النهائي عقب فوزهم 1 / صفر على أوزبكستان في دور الثمانية، حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي يتواجدوا فيها بالمربع الذهبي للمونديال في غضون 4 أعوام فقط، بعدما حصلوا على المركز الثالث في نسخة عام 2019 بالبرازيل.

وتأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية في المونديال للمرة الأولى منذ 22 عاما، عقب فوزه الشاق 2 / 1 على المنتخب المالي في الدور قبل النهائي.

من جانبه، يحلم المنتخب الألماني، الذي يلعب النهائي للمرة الثانية، بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكسر سوء الحظ الذي لازمه خلال النسخ الماضية.

وتمثلت أبرز إنجازات منتخب ألمانيا في كأس العالم للناشئين في الحصول على المركز الثاني بنسخة المسابقة عام 1985، عندما خسر صفر / 2 أمام نيجيريا في النهائي، علما بأن هذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها فريق (الماكينات) ضمن منتخبات المربع الذهبي.

وسبق للمنتخب الألماني الحصول على المركز الثالث عامي 2007 و2011، فيما نال المركز الرابع عام 1997.

وفي مشاركته الـ11 بمونديال الناشئين، سار منتخب ألمانيا على نهج نظيره الفرنسي، حيث صعد للأدوار الإقصائية في تلك النسخة، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة السادسة في الدور الأول.

وتغلب المنتخب الألماني 3 / 1 على نظيره المكسيكي في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على نيوزيلندا بالجولة الثانية، ثم أنهى لقاءاته بالمجموعة بالفوز 3 / صفر على فنزويلا.

ويعد منتخبا فرنسا وألمانيا هما الوحيدان اللذان فازا بجميع مبارياتهما في دور المجموعات بالنسخة الحالية للمونديال.

وفي دور الـ16، حقق المنتخب الألماني انتصارا مثيرا 3 / 2 على الولايات المتحدة، قبل أن يعبر عقبة منتخب إسبانيا في دور الثمانية بالتغلب عليه 1 / صفر بصعوبة بالغة.

وصعد منتخب ألمانيا للمباراة النهائية عقب فوزه المثير 4 / 2 على منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان عقب تعادلهما في الوقت الإضافي 3 / 3.