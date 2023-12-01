اعتراف رسمي.. لماذا فشل ميلان في ضم ميسي؟

أُتيحت لنادي ميلان الإيطالي فرصة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

ويعود الأمر إلى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، بعد رحيل ليونيل ميسي عن فريقه السابق برشلونة الإسباني عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وقال باولو مالديني، المدير الرياضي السابق لميلان، في تصريحات عبر صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "حاولنا ضم ميسي عندما كان لاعبا حرًا بعد رحيله عن برشلونة في أغسطس".

وأضاف: "بدأنا اتصالاتنا وحاولنا أن نفعل ذلك حقا، لكن الأمر بقي مجرد فكرة".

وأنهى قائلا: "تراجعنا في النهاية لأن ليوناردو (المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وقتها) أبلغني بأن ناديه دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب".

وتمكن باريس سان جيرمان الفرنسي في النهاية من التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ولعب ميسي في صفوف "PSG" لمدة موسمين، قبل أن يرحل الصيف الماضي إلى إنتر ميامي، رغم إبداء الهلال اهتمامه بالتعاقد مع بطل كأس العالم 2022 ورغبة برشلونة في استعادة خدماته.