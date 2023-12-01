توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية.

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وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد فإن درجات الحرارة ستنخفض على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، عقب هطول الأمطار.

وجاءت درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 24، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 32 درجة مئوية، بينما الصغرى 18.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.

وحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المذكورة إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنه.

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