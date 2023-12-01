COP28.. الإمارات تدشن صندوقًا بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية عالميًا

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

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جاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية للشيخ محمد بن زايد، خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة إكسبو دبي.

وصمم الصندوق لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، كما يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن بلاده ملتزمة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

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