مقتل 54 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة في غزة

ذكرت الإذاعة الرسمية الفلسطينية (صوت فلسطين) أن 54 فلسطينيا قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام في الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

في السياق، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بأنه "أمر كارثي" وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال تورك في بيان إن "استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي.

وقال: "أحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان".

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه "موافقة على قتل الأطفال".

وفي أعقاب انتهاء هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة "يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف "التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال".