قبل ديربي الرياض.. قصة 100 مباراة بين الهلال والنصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، حين يحتضن ديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر في قمة منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

تكتسب المواجهة المرتقبة أهمية خاصة للفريقين، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب في بطولة الدوري برصيد 38 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بـ34 نقطة.

وسيسعى كل فريق على حصد النقاط الثلاث، حيث سيعني الفوز للهلال الابتعاد في الصدارة بـ7 نقاط، وسيعني الفوز للنصر تضييق الخناق على "الزعيم" وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

قصة 100 مباراة بين الهلال والنصر

100 مباراة جمعت بين الهلال والنصر في الدوري السعودي، شهدت تفوقا لـ"الزعيم" على نظيره "العالمي".

وفاز الهلال في 40 مواجهة، مقابل 30 للنصر، بينما تعادل الفريقان في 30 مباراة.

ويتفوق الهلال على النصر على المستوى التهديفي أيضا، حيث سجل 146 هدفا، بينما أحرز العالمي 116 هدفا.

وتشير نتائج الفريقين إلى تفوق الهلال في مباريات الذهاب في الدوري بـ22 فوزاً مقابل 8 انتصارات للنصر، وتعادلا في 17 مواجهة.

أما في مباريات الإياب فإن النصر يتفوق بـ19 فوزاً مقابل 17 للهلال، وتعادلا في 11 لقاءً.

وبجانب تلك المباريات، التقى الفريقان في 6 مواجهات خلال فترة المربع الذهبي ضمن الدوري في التسعينات ومطلع الألفية، حيث فاز الهلال في لقاء واحد مقابل 3 انتصارات للنصر وتعادلين.

وسبق للفريقين أن التقيا في أول بطولة تصنيفية للدوري السعودي عام 1975، وفاز بها النصر بنتيجة 3-1.