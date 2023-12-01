بسبب العملات المشفرة.. غرامة بمليار دولار تهدد كريستيانو رونالدو

يواجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر دعوى قضائية قد تكلفه حوالي مليار دولار (917 مليون يورو) في أسوأ السيناريوهات، وذلك بعد اتهامات بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بترويجه لشركة عملات مشفرة "Binance".

وكان كريستيانو رونالدو أصدر مجموعة من الرموز غير القابلة للتمويل (NFTs) العام الماضي بالشراكة مع "Binance".

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تم رفع دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة ضد رونالدو بسبب ترويجه للمنتجات الافتراضية.

وبدأت NFTs التي تم إصدارها من مجموعة رونالدو بسعر 77 دولارًا (71 يورو)، ولكن بعد عام واحد فقط، أصبح سعرها الآن 1 دولار فقط (0.92 يورو)، وهي خسارة في القيمة تعادل 98.7%.

وفي الوقت نفسه، يشير أصحاب المطالبات إلى أن ترويج رونالدو للمنتجات أدى أيضًا إلى زيادة بنسبة 500% في عمليات البحث عن بورصة العملات المشفرة الخاصة بهم.

ويتم تصنيف NFTs على أنها أوراق مالية غير مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُطلب من المشاهير الذين يروجون لهذه الأوراق المالية الكشف عن من يدفع لهم مقابل هذا الترويج، وما هو المبلغ، وهو أمر لم يفعله "CR7".

ومضت بي بي سي في الإشارة إلى أن رونالدو لم يعلق على القصة، وكذلك شركة "Binance".

وبالنظر إلى أنه شيء شارك فيه آلاف المشاهير، إذا ثبتت مسؤولية رونالدو، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من القضايا القانونية بقيمة المليارات.