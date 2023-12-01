مكافحة الفساد: إيقاف 146 شخصًا في 7 وزارات بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير خلال نوفمبر

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م.

وقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 2024 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 341 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات: الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدين والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة).

وأشارت إلى أنه جرى التحقيق مع المذكورين بتهم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.