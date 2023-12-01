الصندوق السعودي للتنمية يستعرض نشاطاته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا

استعرض الصندوق السعودي للتنمية، جهوده الإنمائية في التنمية الصناعية، خلال مشاركته في الجناح السعودي على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بدورته العشرين، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

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وأوضح الصندوق عبر شاشة رقمية تفاعلية، إسهاماته في قطاع الصناعة والتعدين التي وصلت إلى تمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بتمويلٍ يتجاوز 463.5 مليون دولار في مختلف الدول النامية حول العالم.

كما أوضح الصندوق جوانب من نشاطه التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، ليصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.

ويضم جناح المملكة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز التواصل الحكومي.

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