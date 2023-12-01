مالديني يعلن موقفه من الدوري السعودي

كشف الأسطورة الإيطالية باولو مالديني، المدير الرياضي السابق لميلان، موقفه من الانضمام لأحد أندية الدوري السعودي.

وكان باولو مالديني تمت إقالته بشكل مفاجئ من قبل مالك ميلان جيري كاردينالي في 5 يونيو/حزيران الماضي بعد 5 سنوات قضاهم في النادي.

وأشارت تقارير إلى أن مالديني يعتبر خيارا أوليا لمسؤولي نادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي، ليكون مديرا رياضيا للفريق.

وقال مالديني في تصريحات نقلتها صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "بالنسبة لعملي، البدائل لميلان محدودة للغاية، لا يمكنني أبدًا الذهاب إلى فريق إيطالي آخر".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سأقوم فقط بتقييم العرض المقدم من فريق أجنبي رفيع المستوى، أنا أحب ذلك الفوز والبناء".

وأبدى مالديني في ختام تصريحاته انفتاحه للعمل في دوري روشن قائلا: "السعودية يمكن أن تكون خياراً محفزاً، من يدري قد تكون فكرة".

يذكر أن مالديني تواجد في السعودية للترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها بمدينة جدة في شهر ديسمبر المقبل.