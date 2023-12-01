استشاري جراحة المخ والأعصاب: الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين

قال استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري للأطفال والكبار الدكتور وائل الشايع، إن الفحوصات في فترة الحمل لا تبين تشوهات العمود الفقري لدى الجنين، وفقا لقناة "الإخبارية".

الحداب الخلقي هو تشوه العمود الفقري يحدث خلال الحياة الجنينية للطفل داخل رحم أمه، بسبب اضطراب في تطور الفقرات.

واالاضطرابات الشائعة هي اضطرابات في تشكّل الفقرات، أو توزيعها، وفي كلتا الحالتين يتشكّل تشوُّه في فقرة أو فقرات مما يؤدي لتطور الحُداب.

توجد صور عديدة لتشوهات خلقية في العمود الفقري، كما أن هناك إمكانية مختلفة لتفاقم الحُداب بين صورة تشوُّه وأخرى، وتتعلق بعدد صفيحات النمو (Growth plates) الفعالة.

هناك أنواع حُدابٍ غير متطورة ويبدو العمود الفقري فيها متوازنًا بصورة جيدة، بينما يتطور الحُداب في صور أخرى بسرعة مرتفعة، وتتشكل حدابات تفاعلية فوق الحداب وتحته الأمر الذي قد يستلزم الجراحة لإصلاحه.