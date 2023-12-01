متخصص في التقنية: النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة غير مسبوقة

قال المتخصص في التقنية، المهندس حسين سندي، أستاذ علوم الحاسب، إن النهضة التكنولوجية التي تشهدها المملكة غير مسبوقة ولم تحدث بهذا التسارع في أي بلد أخر.

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وأضاف سندي، خلال مداخلة بقناة السعودية، اليوم الجمعة: "أكاد أجزم بأن التطور الرقمي الذي حدث في المملكة العربية السعودية ليس موجودًا في أي بلد بالعالم".

المتخصص في التقنية د.حسين سندي: نشهد نهضة لم يشهدها أي بلد في العالم، وبتسارع غير مسبوق، والتطور الرقمي الذي يحصل في المملكة، ليس موجودًا في أي بلد بالعالم. #من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/Y4yljD8StD — قناة السعودية (@saudiatv) December 1, 2023

وتابع أستاذ علوم الحاسب الآلي، أن انتشار البنية التحتية الرقمية واتساعها عظم ساهم في تقدم المملكة من مرحلة مجاراة الدول الأخرى تقنيًا، إلى تفوق غير مسبوق على الدول التي صنعت تلك التكنولوجيا.

وشدد المهندس حسين سندي، على أن حسن استخدام وتطبيق التكنولوجيا في المملكة ليس مستغربًا في ظل وجود كفاءات تم اختيارها بعناية لإدارة النهضة التكنولوجية بها.

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