الزمالك المصري يكشف موقفه من رحيل زيزو إلى الشباب

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك المصري، موقف النادي من وصول عرض رسمي من نادي الشباب للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتألق أحمد سيد زيزو بشكل لافت مع الزمالك، حيث يقدم مستويات كبيرة في كافة المسابقات المحلية والأفريقية.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات لصحيفة "الميدان" قائلا: "ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا".

وأضاف: "كل ذلك ما هو إلا شائعات فقط لا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير القادم".

وكانت هناك أنباء قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود عرض رسمي من جانب نادي الشباب للحصول على خدمات زيزو لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وخاض زيزو مع نادي الزمالك هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، 6 مباريات نجح في تسجيل 4 أهداف وساهم في هدف وحيد أيضا.

وعلى المستوى الأفريقي، شارك صاحب الـ27 عاما مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية بمباراتين، سجل خلالهما هدفا وصنع مثله.