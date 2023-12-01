ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام في مكة المكرمة

أدى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز رحمه الله بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأعلن الديوان الملكى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيقي الملك سلمان وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

توفى الأمير عن عمر عن عمر ناهز ٨٥ عاما.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.