الأمم المتحدة تحذر من خطر عالمي بالغ ناجم عن الجفاف

حذر خبراء بالأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة من أن كوكب الأرض يواجه تهديدا متصاعدا من أخطار الجفاف والمناخ الجاف، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات منسقة مع تجمع زعماء العالم في مؤتمر تغير المناخ كوب -28 فى دبي.

وقال إبراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "مع تزايد تكرار حالات الجفاف وشدتها ، ومع تضاؤل مستويات الخزانات وانخفاض إنتاج المحاصيل، ومع استمرارنا في فقدان التنوع البيولوجي وانتشار المجاعات، هناك حاجة إلى تغيير تحويلي". اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر).

ورافقت تصريحاته إصدار تقرير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يتضمن بيانات تم جمعها من مختلف المنظمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وكلها تشير إلى حالة طوارئ عالمية غير مسبوقة.