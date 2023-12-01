أكثر من 100 قتيل فلسطيني خلال ساعات من استئناف إسرائيل العدوان على غزة

أعلن مصدر طبي فلسطيني عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال ساعات من استئناف إسرائيل هجماتها اليوم الجمعة، على قطاع غزة بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.

وقال المصدر إن المستشفى المعمداني في غزة استقبل منذ ساعات صباح اليوم 30 قتيلا جراء غارات إسرائيلية بينهم 10 من عائلة واحدة جرى استهداف منزلهم.

وذكر المصدر أن عدد من القتلى جرى انتشالهم من داخل مدرسة تأوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وبحسب المصدر، فإن مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة سجلت 32 قتيلا وعشرات الاصابات في غارات إسرائيلية على المدينة، فيما سقط القتلى الآخرون في خان يونس ووسط وشمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في وقت سابق من اليوم" ارتفاع ضحايا مجازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة إلى 32 مواطنا فلسطينيا، وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء".

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ردا على هجوم غير مسبوق أطلقته حماس أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 آخرين.