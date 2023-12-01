تشكيل الهلال والنصر لديربي الرياض

أعلن جورجي جيسوس، ولويس كاسترو، مدربا الهلال والنصر التشكيل الذي سيخوض مباراة الفريقين في ديربي الرياض ضمن الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي يأتي ثانيًا بفارق 4 نقاط.

ويلعب الثنائي كريستيانو رونالدو وألكسندر ميتروفيتش مع الفريقين منذ بداية المباراة.

تشكيل الفريقين

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: برونو نيفيز – سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - مالكوم – ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت – علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.