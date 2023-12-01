وزارة الرياضية تكشف ملامح تطوير ملعب مدينة الملك فهد

كشفت وزارة الرياضة ملامح التطوير المقرر إجراؤها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويخضع ملعب مدينة الملك فهد الرياضية لأعمال تطوير عقب مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 15 من دوري روشن، كونه أحد ملاعب المملكة التي تستضيف بطولة كأس أمم آسيا 2027.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "إكس" (تويتر سابقًا)، أنه سيجري العمل على توفير مسطحات خضراء ومسارات للدراجات ومتجر رياضي، بالإضافة إلى متحف رياضي ونقاط بيع متعددة في جوانب الملعب.

🎞️ تعرّف على التصوّر القادم لـ #درة_المستقبل بعد أعمال التطوير الإنشائية في مرافقه 🏟️ pic.twitter.com/2Irngjb3A7 — وزارة الرياضة (@mosgovsa) December 1, 2023

وأشارت الوزارة عبر مقطع الفيديو إلى أنه ستتم إزالة المضمار الرياضي، وتحويله إلى مضمار مؤقت قابل للفك والتركيب.