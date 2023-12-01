مختص بالموارد البشرية: “كلما ارتفعت الشهادة ارتفعت الوظيفة” اعتقاد خاطئ

قال سعود العمير، المختص بالموارد البشرية، إن الاعتقاد بأنه "كلما ارتفعت الشهادة ارتفعت الوظيفة" غير صحيح.

وأضاف العمير، في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، الجمعة، أن هذا الاعتقاد صحيح في المجال الحكومي والأكاديمي، لكن الحيز الأكبر الآن هو للقطاع الخاص وهو سوق عمل يحكمه العرض والطلب.

وتطرق إلى مسألة أخرى وهي رفض شخص لأن مؤهله أعلى من الوظيفة، موضحاً أن "من الظلم رفض شخص لمجرد أن مؤهله أعلى من الوظيفة أو خبرته أعلى من المطلوب".

وتابع: "للأسف قرار القبول والرفض للوظائف قد يكون في يد أصغر موظف بإدارة التوظيف بالمؤسسة".