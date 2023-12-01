178 شهيدا فلسطينيا في 200 ضربة إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في القطاع، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة.

وقالت الوزارة: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء".

يأتي هذا، فيما قال جيش الاحتلال، إنه هاجم 200 هدف في قطاع غزة منذ انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعاً واتفاق تبادل الرهائن مقابل الأسرى.

وقال جيش الاحتلال إن الضربات التي شنتها القوات البرية والجوية والبحرية وقعت في شمال وجنوب المنطقة الساحلية المقفلة.

وتم كذلك مهاجمة أهداف في مدينتي خان يونس ورفح بجنوب البلاد.