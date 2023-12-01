إسرائيل تخطط لاغتيال 3 من قادة حماس

تخطط إسرائيل لتنفيذ حملة عسكرية متعددة المراحل تمتد لمدة عام أو أكثر ضد حركة حماس، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية يوم الجمعة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه الحملة تتضمن مرحلة هجوم بري على شمال قطاع غزة، تستهدف توغل القوات الإسرائيلية في عمق جنوب القطاع.

وأشار التقرير إلى أن أهداف الحملة تشمل قتل ثلاثة من كبار قادة "حماس"، وهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، ومروان عيسى.

كما تهدف الحملة إلى تحقيق نصر عسكري حاسم ضد حماس، وتدمير شبكة الأنفاق تحت الأرض والتي يستخدمها التنظيم لأغراض عسكرية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط الحملة، تم وصف استراتيجية إسرائيل بأنها "مرنة"، حيث سيحدد إطارها الزمني بناءً على التقدم في العمليات، والضغوط الدولية، وفرص تحرير الرهائن الإسرائيليين.

ورغم أنه تم استئناف القتال بعد انهيار الهدنة الهشة، إلا أن المصادر أشارت إلى أن الحملة البرية المخططة قد تحتاج إلى عدة أشهر إضافية لتمتد حتى مطلع العام 2024.

في ختام التقرير، أكد أحد المطلعين على المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذه الحملة أنها "ستكون طويلة للغاية"، مع التأكيد على أن الأمور لن تستغرق أسابيع وستعتمد على عدة عوامل تكتيكية واستراتيجية.