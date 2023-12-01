الهلال يُسقط النصر بالثلاثة ويوسع الفارق في الصدارة

وسع الهلال فارق النقاط بينه وغريمه النصر في صراع صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعدما هزمه بثلاثية نظيفة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وتقدم سيرجي سافيتش للهلال في الدقيقة 64 من ضربة رأسية.

وأضاف ألكسندر ميتروفيتش هدفين متتاليين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتعرض علي آل البليهي للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، حيث بات يتفوق على النصر بفارق 7 نقاط كاملة.

وألحق الهلال بالنصر الهزيمة الثالثة منذ بداية الموسم الجاري، بعد أن تعرض الأصفر للهزيمة أمام الاتفاق والتعاون.